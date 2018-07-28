قتل أب لـ5 أطفال بطعنة خنجر يحول عرس إلى مأتم في الوادي

اهتز الشارع المحلي بالمغير ولاية الوادي، على وقع جريمة شنعاء راح ضحيتها أب لخمسة أبناء يبلغ من العمر 45 سنة بقرية دندوقة بالمغير .

تفاصيل الجريمة التي حولت عرس إلى مأتم تعود إلى شجار بسهرة في العرس ومنه طعن شاب يبلغ من العمر 23 سنة الضحية بخنجر على مستوى الصدر.

وهو ما جعله يسبح في بركة من الدماء وتم تحويله على جناح السرعة للإستعجالات الطبية بسعيد دباخ بالمغير.

وليتم تحويل الضحية “ل. عبد اللطيف” إلى الإستعجالات الطبية بعاصمة الولاية الوادي ب8 ماي 1945 والتي لفظ بها انفاسه الاخيرة متأثرا بنزيف داخلي على الصدر وقطع في الشرايين القلب.

وتم توقيف الجاني من طرف عناصر الدرك الوطني والتحقيق لايزال متواصل للتعرف على اسباب القتل التي تؤكد انها مجرد ملامسته أثناء الرقص ومشاركة العريس في سهرة فنية فقط .

للإشارة فان تعد الجريمة الثانية في اقل من 24 ساعة بولاية الوادي وهو ما يطرح علامات الاستفهام حولها .