قتل أخاه بسكين المطبخ وضربه بحجرة على الوجه في بجاية

تمكنت الفرقة الجنائية، لأمن ولاية بجاية، من فك لغز جريمة القتل العمدي التي وقعت مؤخرا بمدينة أوزلاقن، والتي راح ضحيتها المرحوم المدعو “م.ك”، 43 سنة.

بعد الإستغلال الجيد لتصريحاتهم وتناقضها، أفضت التحقيقات نحو شقيق الضحية، وبعد إيقافه والتحقيق المعمق معه إتضح بأنه الفاعل.

وقام الجاني بالجريمة نتيجة تصرفات شقيقه السلبية وتناوله المفرط للمشروبات الكحولية، حيث استعمل الفاعل سكين مطبخ أثناء إعتدائه على الضحية بتوجيه عدة طعنات على مستوى صدره ورقبته ليقوم بعدها بضربه بحجرة على مستوى الوجه إلى غاية لفظ أنفاسه، وبتكثيف التحريات تم إسترجاع أداة الجريمة المستعملة في القتل مرمية بإحدى المقابر المجاورة.

وأنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما، لأجل قضية جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والتّرصد ضد المشتبه فيه الرئيسي، وعدم التبليغ عن جناية مع العلم بوقوعها، لزوجة المرحوم، وتم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر في حق المشتبه فيه الأول أمر إيداع، في حين وضعت المشتبه فيها تحت نظام الرقابة القضائية.