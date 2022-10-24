قتل ابن حيّه.. التماس المؤبد لـ”الصوري”

التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، تسليط عقوبة السجن المؤبد في حق عشريني من مدمني المخدرات. المتهم الموقوف المدعو “ب،ر”، المكنّى بـ”الصوري”، لتورّطه في جريمة قتل فظيعة، وهو تحت تأثير حبوب “الروش”. راح ضحيتها إبن حيّه المدعو “ح،رفيق”، الذي تلقى على يده طعنات سكين على مستوى الرجل. بسبب مناوشات كلامية تحولت الى جريمة قتل.

كما تفيد التحريات في الجريمة التي تحركت لأجلها مصالح الضبطية القضائية، عقب نداء من قاعة الإرسال، لأمن ولاية الجزائر، يوم 30 أفريل 2021. في حدود الساعة العاشرة ليلا، إثر وفاة شخص من جسر قسنطينة متأثرا بجروح بليغة.أين تبين أن المعني هو شاب في مقتبل العشرينات يدعى “ج،سيد علي”، تعرّض إلى طعنات سكين على مستوى رجله، سببت له جروحا بليغة ونزيف دموي حاد.

يحيث وبعد التنقل إلى مسرح الجريمة، تبيّن أن الجاني هو إبن الحي وأحد أصدقاء الضحية ويتعلّق الأمر بالمدعو “ب.ر” المعروف في الحي باسم “الصوري”. الذي تم توقيفه بعد عملية بحث وتحري بمنزل خاله،في حدود الساعة الثامنة ليلا. ليعترف الموقوف خلال محاضر سماعه منذ الوهلة الأولى بالجرم الذي اقترفه في حق الضحية “رفيق”. مصرحا أنه بيوم الوقائع تناول جرعات من المخدرات وهي أقراص من نوع “روش”. وفي حدود الساعة الواحدة زوالا. بحيث وفي حدود الساعة الثامنة ليلا تقريبا. استيقظ ولما كان بصدد تشغيل دراجته النارية،للذهاب إلى منزل خاله، اقترب منه صديقه “سيد علي” الذي كان تحت تأثير المخدرات. ولمّا سأله عن حاله، أجابه بطريقة إستفزازية بعبارة “مارانيش لاباس” مكررة إياهاثلاث مرات، وهو الأمر الذي جعله يستفسر منه عن سبب ذلك، فردّ عليه الضحية بعبارات خادشة للحياء، أمام مسامع والدته التي كانت بصدد محادثته من النافذة. الأمر الذي جعله يتشاجر معه، أسقطه أرضا، ثم بعدها توجّه وهو في حالة غضب شديدة إلى المطبخ، وجلب سكينا من الحجم الكبير، أخفاه في كم قميصه، مضيفا الجاني أنه كان يعتقد أن الضحية قد غادر المكان، إلا أنه وجده في انتظاره أمام المنزل، فقام بمباغتته بالسكين، بعدما مشاجرة و تشابك بالأيدي،و خلالها أصابها على مستوى رجله اليسرى، فسقط متأثرا من الإصابة.

مضيفا أنه بعد ذلك شغّل دراجته النارية لاجئا إلى منزله خاله للاختباء، بعدما تخلص من سلاح الجريمة في طريقه، ليسمع عن طريق أحد الجيران أنّ “سيد علي” توفي بعد نقله إلى المستشفى.

المتهم وخلال مواجهته أمام محكمة الجنايات بالدار البيضاء، بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد،تراجع عن جزء من أقواله. مصرحا أنه أصاب الضحية من دون قصد وهو بصدد تخويفه، بعدما قام باستفزازاه والتلفظ بكلام قبيح أمام والدته.