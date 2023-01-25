قتل صاحبه ثم إستغرق بالنوم.. أغرب حادثة بطلها كلب!!

لقي شاب ثلاثيني حتفه، بعدما أصيب بالرصاص وهو جالس في المقعد الأمامي لمركبة بيك-اب.

وكان الضحية وهو صياد أمريكي، جالس بجنب السائق في السيارة، قبل أن يلقى حتفه بعدما داس كلبه الجالس في المقعد الخلفي على زناد بندقية الصيد وأصابه برصاصة.

ووفقا للسلطات الأمنية في ولاية كنساس الأميركية، كان الكلب، موجوداً في مؤخر المركبة، حيث كانت توجد “معدات للصيد وبندقية”.

وداس الكلب على السلاح ما أدى إلى انطلاق الرصاصة، وفق ما أوضح مكتب قائد شرطة مقاطعة سامر في كنساس.

وأشارت السلطات إلى أن الضحية، وهو رجل يبلغ من العمر 32 عاما، كان جالساً بجانب مقعد السائق عندما أصيب بالرصاص. وقد “توفي على الفور متأثراً بإصابته”.

وحسب المعلومات الأولية، فإن ما حصل مرتبط بـ”حادث صيد”، وفق ما أكد مكتب قائد الشرطة، فيما لا يزال التحقيق متواصلا في الحادث.

وقالت صحيفة “إكسبرس” البريطانية، إن الضحية هو صاحب الكلب. مضيفة أنه عثر على الكلب نوهو نائم في المقعد الخلفي عندما وصل طاقم الإنقاذ الذي وجد أن الرجل كان قد توفي.