قتل واعتقل جرحى.. الإحتلال الصهيوني يقتحم مستشفى الإندونيسي

إقتحم جيش الإحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة. وقتل بدم بارد ووحشي إمرأة جريحة وأصاب وأعتقل 6 آخرين.

وقام الإحتلال الصهيوني بقصف ومحاصرة المستشفى الإندونيسي، في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وأقدم على اقتحامه وسط إطلاق نار مكثف، وقتلت سيدة جريحة، بصورة وحشية. وجرحت 3 آخرين، واعتقلت مثلهم على الأقل.

وحسبما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن ما ينفذه الاحتلال في المستشفى الإندونيسي جريمة حرب أفظع وأشد مما قام به في مجمع الشفاء الطبي.

وكانت قوات الاحتلال قد استهدفت المستشفى بشكل مباشر بالقصف. ما أدى لاستشهاد عاملين ومصابين ونازحين فيه، واصابة آخرين بجروح، وتعطل العديد من مرافقه المهمة، بما في ذلك غرف العمليات ومحطة الاكسجين بداخله.

وستهدف طيران الإحتلال الإسرائيلي فجرا، بناية سكنية مأهولة مقابل مخبز الحج في النصيرات “مخيم2” وسط قطاع غزة. ما أدى إلى إشتعال النيران في المكان، وارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين بجروح بينهم أطفال ونساء.

الى ذلك، إنتشلت طواقم الدفاع المدني، 10 مواطنين من تحت الأنقاض جراء قصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة خضر في مدينة جباليا شمال قطاع غزة. وسقط العديد من الشهداء بينهم أطفال، باستهداف منزل عائلة أبو شاويش في النصيرات وسط القطاع.