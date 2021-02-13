قتل 3 من أصدقائه وأكل أجزاء منهم.. السجن المؤبد لآكل لحوم البشر الروسي

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قتل 3 من أصدقائه وأكل أجزاء منهم.. السجن المؤبد لآكل لحوم البشر الروسي
بقلم نسرين محفوف

قضت محكمة روسية بالسجن المؤبد ضد شخص تم اتهامه بقتل ثلاثة من أصدقائه وأكل لحمهم.

وحسب صحيفة “ديلى ميل” البريطانية ، فقد قام المتهم بقطع أجزاء من لحمهم وغليهم في الماء، ثم أكلهم.

واعترف ادوارد سيليزنيف، البالغ 51 عاما، بجريمته، مؤكداً أنه طعن أصدقائه البالغين 59 و43 و 34 سنة حتى الموت.

وقام بقطع أجسادهم ثم غليها وأكل بقاياهم المطبوخة، واحتفظ باللحم الذي أراد أكله، وألقى بالباقي في النهر.

كما أقر المتهم بأنه انتقل إلى إحدى شقق الضحايا، وأخبر والدا الرجل أن ابنهما ذهب للعمل في مدينة أخرى.

وعندما اكتشف جثث الرجال، قالت الشرطة، إن حالة تحلل أجسادهم  بعد القطع الجزئي جعلت من الصعب التعرف عليها.

وقال الأطباء إنه لا يعانى من أي مرض عقلي، وبالتالي صدر ضده الحكم بالسجن المؤبد مدى الحياة.


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