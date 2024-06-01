قتل 49 امرأة وأطعم جثتهن للخنازير.. وفاة روبرت بيكتون أحد أكبر القتلة المتسلسلين

توفي مربي خنازير سابق في غرب كندا، يبلغ من العمر 74 عامًا. وحكم عليه بالسجن مدى الحياة لقتله ست نساء، بعد اعتداء في السجن.

وتوفي القاتل المتسلسل الكندي روبرت بيكتون، الذي حكم عليه عام 2007 بالسجن مدى الحياة. لقتله ست نساء، في المستشفى يوم الجمعة 31 ماي في كيبيك. بعد أن تعرض لهجوم قبل أسبوعين من قبل سجين آخر.

وأشارت خدمات السجون الكندية في بيان صحفي إلى أن “روبرت بيكتون. نزيل مؤسسة بورت كارتييه في مقاطعة كيبيك. توفي في المستشفى متأثرا بجروح ناجمة عن هجوم نزيل آخر في 19 ماي”.

ويعتبر مربي الخنازير السابق البالغ من العمر 74 عامًا من غرب كندا أحد أكبر القتلة في البلاد.

وعلى الرغم من الحكم عليه بالسجن مدى الحياة لقتله ست نساء. إلا أنه كان يشتبه في أنه تسبب في المزيد من الضحايا.

وأضافوا: “نحن ندرك أن قضية هذا الجاني كان لها تأثير مدمر على المجتمعات في كولومبيا البريطانية. وفي جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك السكان الأصليين والضحايا وأسرهم. قلوبنا معهم”.

وتعرضت شرطة فانكوفر لانتقادات في ذلك الوقت لعدم أخذ حالات الاختفاء على محمل الجد. لأن العديد من النساء كن مدمنات مخدرات أو من السكان الأصليين.

وتم العثور على الحمض النووي لـ 33 امرأة في مزرعته

أثناء محاكمة روبرت بيكتون، وهي واحدة من أطول المحاكمات في التاريخ الكندي. أوضح أحد الشهود أنه أخبرها كيف خنق ضحاياه وأطعم بقاياهم لخنازيره.

وتم العثور على بقايا أو الحمض النووي لـ 33 امرأة في مزرعته في بورت كوكويتلام، كولومبيا البريطانية. وتفاخر أمام ضابط شرطة سري بأنه قتل 49 امرأة في المجمل، وتم تقطيع جثثهن.

وأطلقت السلطات الكندية تحقيقا إداريا “لفحص كافة الحقائق والملابسات المحيطة بالهجوم”. وكان نزيل يبلغ من العمر 51 عامًا محتجزًا لدى الشرطة.

سي.ل. مع وكالة فرانس برس