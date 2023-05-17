قناة النهار قتيــــ.ـل و 17 جريح في اصطدام بين قطار و حافلة لنقل المسافرين بميلة بقلم النهار أونلاين نشر في 17 ماي 2023 - 11:09 شارك غرِّد أرسل 21 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/G3MkW اقرأ أيضا ارزقي رمان :" رانا نلعبو في بلادنا مايهمش وين راح نلعبو" قناة النهار 09 ماي صريح جدا: هذا هو أكثر شيء ندم عليه الجزائريون في حياتهم قناة النهار 15 ماي وزير الري: هذه خطتنا لحماية السواحل الجزائرية من مياه الصرف الصحي قناة النهار 01 ماي وزير المالية : الدينار الرقمي يتم تطويره واصداره والتحكم فيه من قبل بنك الجزائر وهذه أهدافه قناة النهار 08 ماي سفارة جنوب إفريقيا ترسل مساعدات إنسانية للأطفال الصحراويين بمخيمات تيندوف قناة النهار 14 ماي شاهد كيف تمكن عناصر الأمن الوطني من كشف وحجز أكثر من 5700 قرص مهلوس من نوع بريغبالين بالمدية قناة النهار 11 ماي وزير الريّ: 11.3 مليار متر مكعب سنويا تكفي لسد إحتياجاتنا من مياه الشرب والريّ والصناعة قناة النهار 01 ماي بن قرينة يطرح مبادرة "سموها مثلما أردتم" لكن الهدف منها أن لا تتحول الجزائر لساحة فوضى قناة النهار 06 ماي براك سمية: أول يوم دراسي لي في الإبتدائي حسيت بالإختلاف بسبب نظرة زملائي لي قناة النهار 26 أفريل تخصيص 12 حاصدة لتجميع وتخزين الحبوب تحسبا لإنطلاق موسم الحصاد بالجلفة قناة النهار 13 ماي