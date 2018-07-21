قتيـــل.. ومحــــاولات انتحــــار بسبــــب نتـــائــــج «البـــاك»

مصالح الاستعجالات استقبلت عشرات الحالات بعد إعلان النتائج

سجلت العديد من ولايات الوطن، 7 حالات انتحار لتلاميذ لم يسعفهم الحظ لنيل شهادة البكالوريا دورة جوان 2018، فيما وقعت حوادث مرور أدت إلى وفاة شاب، وإصابة ناجحين اثنين بجروح، خلال احتفالهم بفرحة النجاح، فيما كاد ناجح في «الباك» أن يتسبب في حرق منزل عائلته بالألعاب النارية.

وقد سجلت مختلف مصالح الاستشفائية لولاية سكيكدة 7 حالات تتعلق بمحاولات انتحار راسبين في شهادة «الباك»، حيث أقدمت فتاة على تناول جرعة كبيرة من دواء الضغط الدموي الخاص بوالدتها، حيث تم نقلها على جناح السرعة إلى المستشفى القريب بالولاية، فيما أكدت المصادر ذاتها، أن باقي الحالات لراسبين هي محاولات الانتحار عن طريق الإلقاء بأنفسهم من أعلى شرفات المنزل.

فيما سجلت حالة لقطع شرايين اليد بسكين، كما تم تسجيل 3 حالات فرار لثلاثة تلاميذ من بيوتهم، خوفا من رد فعل العائلة عقب إخفاقهم في نيل شهادة «الباك» من بينهم طالبتان.

كما شهدت ليلة الإعلان عن نتائج البكالوريا حالات استنفار على المستوى مصالح الاستعجالات بالوطن، بسبب إغماء 74 تلميذا رسب في هذه الشهادة، حيث استقبلت مصالح الاستعجالات عبر ولاية ڤالمة، أكثر من 20 حالة إغماء وسط التلاميذ الراسبين في شهادة البكالوريا، والذين أصيبوا بحالات هستيرية مباشرة، بعد الإعلان عن النتائج عبر الموقع الإلكتروني، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر «النهار»، أن أغلب الراسبين كانوا طلبة نجباء، وهو ما زاد من حدة الصدمة لهم ولأهاليهم.

ونقل من 30 حالة من الراسبين في البكالوريا أكثرهم إناث إلى استعجالات البويرة، وحسب مصدر طبي لـ«النهار»، فإن الحالات المحولة على الاستعجالات، وقعت في حدود الثامنة والنصف والتاسعة ليلا، وصفت بغير الخطيرة، حيث صنفت في خانة الإغماءات، جراء الصدمة التي أصابت الراسبين والراسبات في شهادة البكالوريا وعدم تقبل النتيجة.

كما سجلت المصالح الطبية بولاية المسيلة، وخلال نفس الليلة، على هامش الإعلان عن نتائج الباكالوريا دورة جوان 2018، 8 حالات لأشخاص من فئة الإناث، بسبب انهيارات عصبية وإغماءات، نتيجة التوتر وحالة الترقب لمعرفة مصير نجاحهم من عدمه، كما استقبلت مصلحة الاستعجالات لولاية باتنة، 15 حالة أغلبهم من فئة الإناث، تحصلوا على شهادة «الباك»، حيث تم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم بعد تعرضهم لانهيار عصبي، بسبب الضغوط والانتظار.

فيما سجلت ولاية برج بوعريريج، حالة إغماء واحدة جراء صدمة عدم نيل «الباك»، حيث تعرض مترشح للإغماء، بعد قيامه بإدخال رقم تسجيله والرقم السري، أين كانت النتيجة صادمة له ولعائلته، حيث أصيب جراء ذلك بحالة صدمة وإغماء، أين قامت عائلته بتقديم له الإسعافات الألوية، واستعاد وعيه بعد ذلك.

كما شهدت طرقات ولايات الوطن شلالا تاما، بسبب «الكورتاج» التي صنعتها فرحة النجاح بالبكالوريا، ووقف على السيارات للرقص، مما تسبب في حالة ازدحام، وإشعال ألعاب نارية، حيث كادت هذه الأخيرة أن تحرق بيت عائلة ناجح بشهادة البكالوريا، بعدما تطايرت النيران ولمست إحدى ستائر المنزل، وهو ما أدى إلى نشوب حريق داخل الغرفة لتسارع العائلة لإطفائه، قبل أن تأتي النيران على كل محتويات المنزل.

فيما سجلت العديد من ولايات الوطن حوادث مرور تسبب فيها الناجحون في شهادة البكالوريا دورة جوان 2018، حيث تسببت فرحة النجاح في وفاة شاب، وإصابة ناجحين اثنين بجروح، إثر حادث مرور خطير بعد انحراف سيارة كانوا على متنها خلال احتفالهم بنتائج البكالوريا، وقد نقل الضحايا إلى المستشفى، أين تلقوا العلاج، وتم تحويل الفقيد على مصلحة حفظ الجثث، في وقت فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الواقعة، علما أن المعطيات الأولية تشير إلى خروج الضحية المتوفى للاحتفال بنجاح أخته بشهادة البكالوريا واصطحب معه ناجحين اثنين قبل وقوع المأساة.

فيما سجلت ولاية المسيلة حادثا مروريا خطيرا، أصيب من خلاله شاب تحصل على شهادة الباكالوريا، بعدما كان رفقة صديقه في سيارة تسير بسرعة مفرطة، أدى إلى اصطدامها بشاحنة، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات بعد تعرضه لجروح على مستوى الوجه نتيجة تحطم الزجاج الأمامي للسيارة.