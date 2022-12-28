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أخبار الجزائر

قتيلان إثر انقلاب سيارة في تمنراست

بقلم أمينة داودي
قتيلان إثر انقلاب سيارة في تمنراست
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تسبب حادث مرور صبيحة اليوم الأربعاء في وفاة شخصين بولاية تمنراست.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فقد تدخل أفراد الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لتمنراست صبيحة اليوم الأربعاء. على الساعة 04 و 15د من أجل حادث مرور بالطريق الوطني رقم 1على بعد 35 كلم من تمنراست إتجاه بلدية عين أمڨل. وقد تمثل الحادث في إنحراف و إنقلاب سيارة من نوع تيوتا هيليكس كان على متنها شخصين.

و قد أسفر هذا الحادث عن وفاتهما في عين المكان هما من جنس ذكر يبلغان من العمر “30_32” سنة
و قد تم تسخير شاحنة إطفاء و سيارة إسعاف لهده العملية.

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