قتيلان إثر انقلاب سيارة في تمنراست

تسبب حادث مرور صبيحة اليوم الأربعاء في وفاة شخصين بولاية تمنراست.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فقد تدخل أفراد الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لتمنراست صبيحة اليوم الأربعاء. على الساعة 04 و 15د من أجل حادث مرور بالطريق الوطني رقم 1على بعد 35 كلم من تمنراست إتجاه بلدية عين أمڨل. وقد تمثل الحادث في إنحراف و إنقلاب سيارة من نوع تيوتا هيليكس كان على متنها شخصين.

و قد أسفر هذا الحادث عن وفاتهما في عين المكان هما من جنس ذكر يبلغان من العمر “30_32” سنة

و قد تم تسخير شاحنة إطفاء و سيارة إسعاف لهده العملية.