قتيلان بعد سقوط “رافعة حمولة” من الطابق الـ11 بوهران

لقي شخصين مصرعهما اليوم الأربعاء، بعد سقوطهما من رافعة حمولة بالطابق الحادي عشر بولاية وهران.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 10سا و28د، من أجل حادث يتمثل في سقوط رافعة حمولة “مصعد بضائع” من الطابق الـ11. لبناية في طور الإنجاز تتكون من 14 طابقاً. بإقامة صافا “فارنوفيل” بالقرب من مسجد القدس، بلدية ودائرة بئر الجير.

خلّف الحادث وفاة شخصين في عين المكان، يبلغان من العمر “18 و35 سنة”. كانا على متن الرافعة المحملة بالبضائع. حيث تم تحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور