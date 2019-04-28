قتيلان جراء غارات جوية ليلية استهدفت وسط العاصمة طرابلس 

لقي شخصان مصرعهما وأُصيب عدد آخر بجروح إثر غارات جوية تعرضت لها العاصمة الليبية طرابلسي ليلة السبت الى الاحد، حيث ستهدفت عدة مواقعي دون أن يُعرف على الدقة هوية منفذيها.

وقال مصدر عسكري بحكومة الوفاق الوطني، في تصريح بأن “خمس غارات استهدفت مواقع في مناطق أبو سليم والفلاح”.

من جهته، استقبل مستشفى أبو سليم للحوادث جثتي مدنييني إلى جانب 10 جرحى.

وأكد مصدر طبي في المستشفى أن هناك إصابات لا تزال تصل إلى قسم الإسعاف والطوارئ .

ويأتي هذا التصعيد في وقت دخلت فيه الأعمال العسكرية بين قوات الضابط المتقاعد خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق الوطنيي قرب وحول العاصمة أسبوعها

الرابعي منذ إعلان خليفة حفتري في 4 إبريل الجاريي عن عملية عسكرية للسطيرة على العاصمة “.

وارتفعت حصيلة الاشتباكات التي تدور حول العاصمة طرابلس إلى 278 قتيلا و1282 جريحا.

فيما تّم إحصاء قرابة 40 ألف نازحي بحسب الأمم المتحدة