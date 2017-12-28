قتيلان خلال عاصفة برونو بإسبانيا

أدت عاصفة برونو التي تضرب اسبانيا إلى مقتل شخصين أمس الأربعاء كما أدّت إلى وضع 11من مقاطعة في حالة إنذار.

من جهتها أفادت أجهزة الطوارئ في كاتالونيا أنها تلقت ما يزيد عن ألف اتصال لطلب النجدة بسبب العاصفة.

وبحسب الصحافة المحلية فقد حالت الأمواج العالية دون تمكن المتزلج من العودة إلى الشاطئ فقضى غرقا.

ووصلت سرعة الرياح إلى 120 كلم/ساعة في حين وصل ارتفاع الأمواج إلى 10 أمتار.

كما أدت الرياح العاتية إلى تحطيم الكثير من قطع أثاث الشوارع واللوحات الإعلانية وإشارات المرور وزينة الميلاد وأغصان الأشجار.