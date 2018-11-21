قتيلان في حادثين مختلفين بسطيف

شهدت ولاية سطيف مقتل شخصينفي حادثين مختلفين، آخرها الحادث الذي سجل البارحة قبل المغرب ببلدية اولاد تبان أودى بحياة راعي غنم وهو شاب بالغ من العمر 18 سنة .

الشاب توفي في حادث سقوط صخرة من الحجم الكبير (حوالي 4 متر مكعب) بجبل تندر.

وحسب مصادر من الحماية المدنية، انه تولت فرق النجدة لوحدة الحماية المدنية عين ولمان عملية انتشال جثة الضحية من أسفل الصخرة.

وبعدها ثم نقله إلى المصلحة المعنية بمستشفى عين ولمان. وعن الحادث الثاني فقد راح ضحيته رضيع بالغ من العمر 20 شهرا تحت عجلات شاحنة من الحجم الصغير التي كان يقودها عمه بمحاذاة منزل العائلة بدوار سيدي عبد الرحمان ببلدية تالة إيفاسن.

كما أكدت نفس المصادر انه تولت فرقة الحماية المدنية بوعنداس نقل جثة الضحية بحضور مصالح الدرك الوطني إلى المركز الصحي بوعنداس