قتيلان في حادثي دهس منفصلين بباتنة

لقي، شخصين مصرعهما، اليوم الخميس، في حادثي دهس منفصلين، وقعا على التوالي داخل إقليم الترابي لولاية باتنة.

وحسبما أفاد بيان الحماية، فإنّ الحادث الأول الذي خلّف ضحية وهو كهل في عقده الخامس من العمر، وقع في عيون العصافير.

وأضف ذات البيان، أنّ الحادث الأول تمثل في دهس حافلة لنقل المسافرين من نوع هيقر، تعمل على خط باتنة- عيون العصافير.

حيث خلّف الحادث الأليم وفاة الرجل الكهل 55 سنة في عين المكان، ليتم إجلاه من طرف الحماية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمركز الإستشفائي الجامعي باتنة.

وفي ذات السياق، وقع حادث مرور مميت آخر، وذلك مساء اليوم، أسفر عن مقتل امرأة تبلغ من العمر 70 ربيعا.

ودهست سيارة من نوع رونو كليو كلاسيك لإمرأة عجوز، بالطريق الوطني رقم 3 بعين التوتة، حيث خلّف الحادث الأليم وفاة العجوز.

ويتعلق الأمر بعجوز تبلغ من العمر 70 سنة، توفيت في عين المكان، ليتم تحويل جثتها من طرف الحماية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين التوتة.