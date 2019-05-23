قتيلان في حادثي مرور بالشلف

وأوضح اليوم الخميس، المكلف بالإعلام لدى الحماية المدنية، ملازم أول، محمد مساعدية، أن الحادث الأول، وقع بعد اصطدام دراجة نارية، مع حافلة نقل مسافرين، بالطريق الوطني 19، ميهوبي، بلدية الشطية.

حيث تدخلت وحدات الحماية المدنية لإجلاء سائق الدراجة النارية، الذي أصيب بجروح عميقة في الرأس، إلى مستشفى الشطية، أين لفظ أنفاسه الأخيرة.

كما أسفر حادث مرور ثان، وقع الطريق الوطني رقم 19، عند منطقة الخربة بلدية بوزغاية، بعد اصطدام سيارتين سياحيتين، عن وفاة شاب يبلغ 15 سنة، وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

حيث تم إجلاؤهم إلى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية ببوزغاية.

وتم فتح تحقيق من طرف عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوزغاية، من أجل معرفة ملابسات الحادث.