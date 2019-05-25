قتيلان في حادثي مرور منفصلين بالبويرة

قتل شخصان في حادثي مرور منفصلين، وقعا خلال الـ24 ساعة الماضية، بولاية البويرة، حسبما أستفيد من بيان لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر، أنّ الحادث الأول تمثل في اصطدام سيارة بشخص بالطريق السيار شرق غرب اتجاه الجزائر بالمكان

المسمى مرقب، أين خلف سقوط ضحية يبلغ من العمر 40 سنة، تم تحويله إلى مستشفى البويرة.

كما تدخلت وحدة القطاع بعجيبة من أجل حادث مرور على مستوى الطريق السيار شرق غرب اتجاه قسنطينة بالمكان المسمى أحنيف.

الحادث تمثل في اصطدام بين شاحنة وسيارة، حيث خلّف الحادث جريح وآخر توفي يبلغ من العمر 23 سنة.

وقد تم إسعاف المصاب من طرف الحماية المدنية، فيما حول جثة الضحية إلى مستشفى امشدالة بالبويرة.