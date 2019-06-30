قتيلان في حادث إصطدام بين دراجة نارية وسيارة بالشلف
لقي شخصان مصرعها في حادث مرور، وقع قبل قليل، بمنطقة البرادعي لجانب أمن الدائرة بولاية الشلف، حسما أفاد به بيان لمصالح الحماية المدنية.
وجاء في البيان، “الساعة 21ساو10د اصطدام بين دراجة نارية وسيارة سياحية بمنطقة البرادعي لجانب امن الدائرة اسفر عن وفاة شابين”.
-
أحبطت مصالح الدرك الوطني بتبسة محاولة تسلل صوماليين الى التراب الوطني عبر الشريط الحدودي.
العملية تمت بعد رصد حركية المهاجرين بمنطقة التماس الفاصلة بين الجزائر وتونس.
التحريات…
-
أظهر فيديو التقطته كاميرات المراقبة لمسجد بوشاوي 3، سارق أحذية وهو يختار بين أحذية المصلين لسرقة الأفضل، وكأنه داخل محل.
وقد التقطت كاميرات المراقبة السارق ويهو…
-
لقي شخصان مصرعها في حادث مرور، وقع قبل قليل، بمنطقة البرادعي لجانب أمن الدائرة بولاية الشلف، حسما أفاد به بيان لمصالح الحماية المدنية.
وجاء في البيان،…
التعليقات (0)