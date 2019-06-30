قتيلان في حادث إصطدام بين دراجة نارية وسيارة بالشلف

أخبار الجزائر
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قتيلان في حادث إصطدام بين دراجة نارية وسيارة بالشلف
بقلم نويس عبد الجلال

لقي شخصان مصرعها في حادث مرور، وقع قبل قليل، بمنطقة البرادعي لجانب أمن الدائرة بولاية الشلف، حسما أفاد به بيان لمصالح الحماية المدنية.

وجاء في البيان، “الساعة 21ساو10د اصطدام بين دراجة نارية وسيارة سياحية بمنطقة البرادعي لجانب امن الدائرة اسفر عن وفاة شابين”.


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