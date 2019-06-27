قتيلان في حادث اصطدام سيارة سياحية وشاحنة بقسنطينة

لقي شابان، مصرعهما وأصيب شاب آخر بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث مرور بالطريق الوطني رقم 101 الرابط بين مدينتي علي منجلي وعين السمارة.

الحادث الذي وقع صباح اليوم الخميس، يتمثل في اصطدام عنيف بين سيارة سياحية وشاحنة ذات مقطورة يخلف قتيلين في عين المكان تتراوح أعمارهم بين 24 و 25 سنة.

حيث تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لعلي منجلي لمكان وقوع الحادث، أين تم إجلاء الضحيتين المتوفيتين من السيارة ونقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى علي منجلي.

كما تم نقل الشاب الجريح الذي لديه إصابات بليغة لذات المستشفى

ومن جهته المصالح الأمنية فتحت تحقيقا لتحديد ملابسات هذا الحادث