قتيلان في حادث مرور بمستغانم

سجلت مصالح الحماية المدنية، حادث مرور مميت، وقع صباح اليوم الأربعاء، بالطريق الوطني 90أ بالمكان المسمى دوار اولاد الغالي بلدية عين تادلس بولاية مستغانم، أسفر عن وفاة شخصين.

وأوضحت ذات المصالح، أنها تدخلت على الساعة 08سا50د من أجل حادث انحراف وانقلاب سيارة. بالطريق الوطني رقم 90أ بالمكان المسمى دوار أولاد الغالي بلدية ودائرة عين تادلس.

مشيرة أن الحادث خلف وفاة شخصين تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور