قتيلان وأربعة جرحى في حادث انقلاب سيارة بالبيض

لقي شخصان مصرعهما فيما أصيب 4 آخرين بجروح بليغة في حادث، نجم عن انقلاب سيارة بولاية البيض.

وأكّد بيان لمصالح الحماية المدنية للولاية البيّض، أنّ الحادث وقع صباح اليوم الخميس، وذلك على الساعة 8 وربع.

أين إنحرفت سيارة مما أدّى إلى انقلابها على مستوى الطريق الوطني رقم 6 الرابط بين بلدية الخيثر وولاية سعيدة.

مما خلّف قتيلان من بينها رضيع لم يبلغ 4 أشهر، والضحية الثاني شيخ في العقد السابع من العمر.

فيما تترواح أعمار الجرحى حسب ذات المصدر، ما بين 4 و49 سنة.

هذا وقدمت الاسعافات الاولية للجرحى في عين المكان، من طرف الحماية المدنية، و حيث تم نقلهم إلى المستشفى الخيثر.