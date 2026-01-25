إعــــلانات
الوطني

قتيلان وتسمّم امرأة اختناقا بالغاز في العاصمة

بقلم أمينة داودي
قتيلان وتسمّم امرأة اختناقا بالغاز في العاصمة
  • 457
  • 0

لقي شخصان مصرعهما اليوم الأحد، جراء استنشاقهما لغاز أحادي أكسيد الكربون فيما تم إسعاف 3 آخرين بالعاصمة.

وتدخلت إسعافات الحماية المدنية على الساعة 07سا 11د من أجل إسعاف 3 أشخاص. تعرضوا للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة بحي العناصر ديار العافية، بلدية القبة و دائرة حسين داي.

خلّف الحادث وفاة شخصين من جنس ذكر يبلغان من العمر 36 سنة و 65 سنة تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث و إصابة امرأة في حالة صدمة. تم إسعافها و نقلها إلى المستشفى المحلي.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/zK2uQ
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer