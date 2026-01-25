قتيلان وتسمّم امرأة اختناقا بالغاز في العاصمة

لقي شخصان مصرعهما اليوم الأحد، جراء استنشاقهما لغاز أحادي أكسيد الكربون فيما تم إسعاف 3 آخرين بالعاصمة.

وتدخلت إسعافات الحماية المدنية على الساعة 07سا 11د من أجل إسعاف 3 أشخاص. تعرضوا للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة بحي العناصر ديار العافية، بلدية القبة و دائرة حسين داي.

خلّف الحادث وفاة شخصين من جنس ذكر يبلغان من العمر 36 سنة و 65 سنة تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث و إصابة امرأة في حالة صدمة. تم إسعافها و نقلها إلى المستشفى المحلي.

