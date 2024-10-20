قتيلان وثلاثة جرحى في حادثي مرور بالجلفة والبويرة

لقي شخصان حتفهما وأصيب ثلاثة آخرين في حادثي مرور متفرقين بكل من ولايتي الجلفة والبويرة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أن اسعافاتها تدخلت من أجل حادث اصطدام بين سيارتين بالطريق بحرارة، بلدية و دائرة الجلفة.

مشيرة أن الحادث خلّف وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 42 سنة تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث. و إصابة 02 آخرين بجروح تم إسعافهما و نقلهما إلى المستشفى المحلي.

كما سجلت المصالح نفسها حادث مرور آخر وقع بالطريق السيّار شرق-غرب اتجاه البويرة ببلدية آث منصور دائرة مشدالة.

حيث تمثل الحادث في اصطدام بين شاحنتين و احتراق إحداهما، مخلفاً وفاة شخص تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث و إصابة آخر بجروح مختلفة، تم إسعافه و نقله إلى المستشفى المحلي.

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