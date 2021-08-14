قتيلان وجربحان في تصادم سيارة وشاحنة ببوسفر في وهران

شهد الطريق الولائي رقم 91 ببلدية بوسفر دائرة عين الترك في وهران حادث مميت تمثل في إصطدام بين سيارة وشاحنة سقطت من منحدر جبلي.

ومباشرة بعد تلقي مصالح الحماية المدنية لنداء النجدة تنقلت إلى عين المكان.

أين تم تسجيل وفاة شخصين من جنس ذكر الأول يبلغ من العمر حوالي 35 سنة والثاني يبلغ من العمر حوالي 37 سنة تم تحويل جثتيهما نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مجبر تامي بعين الترك.

فيما تم تسجيل اصابة اخرين من جنس ذكر الأول يبلغ من العمر حوالي 33 سنة والثاني يبلغ من العمر حوالي 51 سنة يعانيان من إصابات متفاوتة الخطورة تم إسعافهم بعين المكان قبل تحويلهما نحو مصلحة الاستعجالات بنفس المستشفى.