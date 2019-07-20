قتيلان وجرحى خلال احتفالات تتويج الخضر بكأس إفريقيا بوهران

سجلت مصالح الحماية المدنية بوهران، بعد احتفالات تتويج الفريق الوطني بكأس افريقيا العديد من الحوادث عبر إقليم الولاية.

تمثلت في وقوع حادث مرور مميت بمنطقة لامدراق التابعة ببلدية عين الترك، اثر اصطدام سيارة لدرجة نارية تسبب في وفاة شاب يبلغ من العمر 20 سنة بعد تعرضه بإصابات عديدة ليفظ أنفاسه الأخيرة بعين المكان.

فيما أصيب آخرين يبلغان من العمر 18 و34 سنة على التوالي، بجروح متعددة الخطورة نقلوا على جناح السرعة إلى استعمالات مستشفى مجبر تامي بعين الترك.

كما وقع حادث سقوط مميت من علو عمارة بحي بلقايد التابع لبلدية بئر الجير، راح ضحيته شاب يبلغ من العمر 23 سنة تم تحويل جثتها إلى مصلحة حفظ الجثث التابعة لمستشفى اول نوفمبر.

كما تسبب سوء التنظيم بساحة حديقة سيدي امحمد بوهران، في بعض الحوادث المتفرقة اثر نشوب بعض الشجارات قبيل انطلاق المباراة وبعد تسجيل الهدف الأول لصالح الخضر.

أسفرت عن بعض الإصابات الطفيفة، نتيجة التدافع لم تسلم منه حتى بعض العائلات التي تنقلت رفقة أطفالها لمتابعة نهائي كأس افريقيا عبر الشاشة العملاقة.

دون الحديث عن استغلال بعض المنحرفين حالة الفوضى، الذي شهدتها ساحة حديقة سيدي امحمد نتيجة سوء التنظيم الكبير وعدم التأطير الجدي للموقع لارتكاب عمليات سرقة خصوصا المتعلقة منها بالهواتف النقالة.