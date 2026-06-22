قتيلان وجريحان إثر اصطدام بين شاحنتين في معسكر

تسبب حادث مرور خطير وقع صبيحة اليوم في وفاة شخصين وإصابة 2 آخرين بجروح متفاوتة بسيق ولاية معسكر.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 07 سا 20د، من أجل حادث اصطدام بين شاحنتين. بالمكان المسمى من محور الدوران الخروف، بلدية ودائرة سيق ولاية معسكر. أسفر عن وفاة شخصين من جنس ذكر تم تحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث. وإصابة اثنين آخرين بجروح مختلفة تم إسعافهما في عين المكان ونقلهما إلى المستشفى المحلي.

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