قتيلان وجريحان في إصطدام بين سيارتين بالأصنام في البويرة

لقي شخصين حتقهما فيما اصيب إثنين أخرين في حادث مرور وقع اليوم على مستوى الطريق الوطني رقم 5 بلدية الأصنام بالبويرة. وحسب مصالح الحماية المدنية الحادث وقع في حدود الساعة 17 و35د.

وتمثل في اصطدام بين سيارتين. وأسفر الحادث في وفاة رجل وإمرأة يبلغان من العمر 40 و 42 سنة و2 جرحى رجل وامرأة يبلغان 29 و24 سنة.

وتدخلت ذات المصالح لنقل الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث مستشفى محمد بوضياف بالبويرة. فيما تم تحويل الجرحى إلى مصلحة الإستعجالات بذات المستشفى.