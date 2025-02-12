قتيلان وجريحان في اصطدام بين سيارة وشاحنة في بومرداس

لقي شخصان حتفهما وأصيب اثنين آخرين في حادث مرور وقع على مستوى الطريق السيار شرق غرب الجرايدية ، بلدية و دائرة خميس الخشنة بولاية بومرداس.

وأضحت مصالح الحماية المدنية أنها تدخلت من أجل حادث إصطدام بين سيارة سياحية وشاحنة. على مستوى الطريق السيار شرق غرب الجرايدية ، بلدية و دائرة خميس الخشنة.

حيث خلف الحادث وفاة شخص 02 يبلغان من العمر 32 و 33 سنة و إصابة 02 آخرين بجروح خطيرة. تم إسعافهما و نقلهما إلى المستشفى المحلي، أما الضحيتين المتوفيتين تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث.

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