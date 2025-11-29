قتيلان وجريحان في اصطدام بين سيارة و شاحنة بأدرار

لقي شخصان حتفهما وأصيب اثنان آخران في حادث مرور مميت وقع صبيحة اليوم بالطريق الوطني رقم 06 قرب قصر تبركان ببلدية زاوية كونتة بولاية أدرار.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 06سا46د لأجل حادث اصطدام بين سيارة و شاحنة. بالطريق الوطني رقم 06 قرب قصر تبركان بلدية و دائرة زاوية كونتة.

مشيرة أن الحادث أسفر عن وفاة شخصين من جنس ذكر يبلغان من العمر 04 و 34 سنة. تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي وإصابة اثنين آخرين بجروح مختلفة تم إسعافهما و نقلهما إلى المستشفى المحلي.

