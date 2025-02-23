قتيلان وجريحان في حادث مرور بإليزي

سجلت مصالح الحماية المدنية، حادث مرور مميت وقع على مستوى الطريق الولائي رقم 02، طريق قرية واد سامن، ببلدية برج عمر إدريس بولاية إيليزي.

وأوضحت المصالح نفسها، أنه تم التدخل من أجل حادث انحراف وانقلاب سيارة على مستوى الطريق الولائي رقم 02. طريق قرية واد سامن، ببلدية برج عمر إدريس و دائرة عين أمناس.

حيث خلف الحادث وفاة شخصين 02 تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث و إصابة 02 آخرين بجروح مختلفة. تم اسعافهما و نقلهما إلى المستشفى المحلي.

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