قتيلان وجريحان في حادث مرور بالبيض
بقلم عايدة.ع
سجلت مصالح الحماية المدنية، حادث مرور مميت وقع صبيحة اليوم السبت، على مستوى الطريق الاجتنابي للوزن الثقيل، ببلدية وولاية البيض، أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 2 آخرين.
وأوضحت ذات المصالح، أن الحادث تمثل في انحراف وانقلاب سيارة، على مستوى الطريق الاجتنابي للوزن الثقيل، بلدية ودائرة البيض.
حيث خلف الحادث وفاة 02 شخصين و إصابة 02 آخرين بجروح مختلفة. تم إسعافهما و نقلهما إلى المستشفى المحلي أما الضحيتين المتوفيتين تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
رابط دائم : https://nhar.tv/4EyAw