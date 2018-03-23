قتيلان وجريحان في حادث مرور بالمدية

لقي شخصان حتفهما وإصيب إثنان آخران بجروح اليوم الجمعة في حادث مرور وقع ببلدية مجبر ولاية المدية .

وحسب مصالح الحماية المدنية فإن الحادث وقع ظهر اليوم في حدود الساعة 15: 45 د بالمكان المسمى اولاد حمزة بلدية مجبر.

وتمثل الحادث في إنحراف وإنقلاب سيارة سياحية وإصطدامها بالحاجز الأسمنتي.

ما أسفر عن وفاة زوجين يبلغان من العمر 40 و45 سنة ، بمستشفى قصر البخاري متأثرين بجراحهم.

وأيضا إصابة طفليبن أعمارهم مابين 05 و09 سنوات، بجروح وتم إسعافهم وتحويلهم لمستشفى قصر البخاري .

في حين فتحت المصالح الامنية تحقيقا في أسباب الحادث .