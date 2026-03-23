قتيلان وجريحان في حادث مرور بتبسة

لقي شخصان حتفهما وأصيب اثنان آخران في حادث مرور مميت وقع صبيحة اليوم الاثنين، على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بالمكان المسمى الطريشة، بلدية ودائرة مرسط، في ولاية تبسة، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر نفسه، أن الحادث خلف وفاة شخصين من كلا الجنسين تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث. أما إثنين آخرين لهما جروح مختلفة تم إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى المحلي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور