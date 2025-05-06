قتيلان وجريحان في حادث مرور بتيميمون

لقي شخصان حتفهما وأصيب إثنان آخران بجروح في حادث مرور مميت وقع بالطريق الوطني رقم 06 ، ببلدية شروين ولاية تيميمون.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 02سا 42د من أجل حادث اصطدام بين سيارة وحافلة. بالطريق الوطني رقم 6 ، ببلدية ودائرة شروين.

حيث خلف الحادث وفاة شخصين يبلغان من العمر 63سنة و 68 سنة تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث. وإصابة 02 آخرين متعددي الإصابات ، تم إسعافهما و نقلهما إلى المستشفى المحلي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور