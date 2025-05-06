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أخبار الجزائر

قتيلان وجريحان في حادث مرور بتيميمون

بقلم عايدة.ع
قتيلان وجريحان في حادث مرور بتيميمون
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لقي شخصان حتفهما وأصيب إثنان آخران بجروح في حادث مرور مميت وقع بالطريق الوطني رقم 06 ، ببلدية شروين ولاية تيميمون.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 02سا 42د من أجل حادث اصطدام  بين سيارة وحافلة. بالطريق الوطني رقم 6 ، ببلدية ودائرة شروين.

حيث خلف الحادث وفاة شخصين يبلغان من العمر 63سنة و 68 سنة تم نقلهما إلى  مصلحة حفظ الجثث. وإصابة 02 آخرين متعددي الإصابات ، تم  إسعافهما و نقلهما إلى المستشفى المحلي.

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