قتيلان وجريحان في حادث مرور بوهران

لقي شخصين مصرعهما وأصيب إثنين آخرين بجروح متفاوتة صبيحة اليوم أوّل أيام العيد المبارك.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية اليوم على الساعة 10سا07د من أجل حادث اصطدام بين سيارتين. على مستوى الطريق الولائي رقم 90 بلدية حاسي بونيف، دائرة بئر الجير.

وخلّف الحادث وفاة شخصين يبلغان من العمر 45 سنة و 46 سنة ،تم تحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث، و إصابة إثنين آخرين “12 و 60 سنة” بجروح مختلفة. تم إسعافهما و نقلهما إلى المستشفى المحلي.

div>

