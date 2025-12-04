قتيلان وجريح إثر اصطدام بين شاحنة وسيارة بباتنة
بقلم أمينة داودي
لقي شخصين مصرعها وأصيبت إمرة اليوم الخميس، إثر اصطدام بين شاحنة وسيارة بولاية باتنة.
وتدخلت مصالح الحماية المدنية اليوم إثر وفاة وفاة شخصين ” رجل وامرأة” مع اجلاء امرأة اخرى في حالة حرجة، صبيحة اليوم . إثر حادث اصطدام بين شاحنة ذات مقطورة وسيارة سياحية على مستوى الطريق الوطني رقم 28 بمنطقة لوشاشنة.
كما تدخلت وحدة عين التوتة لإسعاف وإجلاء الضحايا لمستشفى عين التوتة.
