قتيلان وجريح إثر حادث مرور بتقرت

لقي شخصين مصرعهما واصيب ٱخر اليوم الخميس، في حادث مرور بولاية توقرت.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 05سا25د من أجل حادث اصطدام بين شاحنتين، على مستوى الطريق الوطني رقم 03 ،بلدية و دائرة تماسين

وخلف الحادث وفاة شخصين يبلغان من العمر 20 و 22 سنة ،تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث ، وإصابة ٱخر بصدمة تم إسعافه و نقله إلى المستشفى المحلي.

