قتيلان وجريح في إصطدام بين سيارة وشاحنة بأم البواقي

لقي شخصان حتفهما فيما آخر بجروح، على إثر حادث مرورو مميت وقع على مستوى الطرق الوطني رقم 10 بلدية و دائرة عين البيضاء ولاية أم البواقي.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أن اسعافاتها تدخلت على الساعة 06سا50د . من اجل حادث إصطدام بين سيارة و شاحنة على مستوى الطرق الوطني رقم 10 بلدية و دائرة عين البيضاء.

مشيرة أن الحادث خلف وفاة شخصين تم نقلهما الى مصلحة حفظ الجثث، وجريح تم إسعافه ونقله الى المستشفى المحلي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور