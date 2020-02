ونقلت محطة محلية عن شرطة الجامعة، أنّه تم إلغاء جميع المحاضرات التي كانت مقررة اليوم الإثنين، في الجامعة، التي تبعد نحو 100 كيلومتر شمال شرق دالاس.

وأكدت الجامعة عبر وسائل التواصل الإجتماعي أنّ شخصين قُتلا وأصيب آخر، اليوم، في حادث إطلاق نار داخل مبنى سكني في الحرم الجامعي، ولم تكشف عن حالة الشخص المصاب.

ويعتبر إطلاق النار هذا الأحدث في موجة العنف المسلح في الولايات المتحدة، داخل الجامعات والمدارس الثانوية خلال السنوات الأخيرة.

وأثارت هذه الحوادث النقاش مرارًا، حول تشديد القيود المفروضة للحصول على الأسلحة داخل الولايات المتحدة، حيث يضمن الدستور حق حمل السلاح.

Two people killed and one wounded in shooting at Texas A&M-Commerce https://t.co/jPAlJzFL6O pic.twitter.com/KVToxtNJUO

— Nil News (@NilNews4) February 3, 2020