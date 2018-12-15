قتيلان وجريح في حادثي مرور بأم البواقي

تسبّب حادثي مرور متفرقين بولاية أم البواقي في وفاة شخصين.

حيث لقي شخص مصرعه، فيما أصيب ابنه بجروح متفاوتة الخطورة في حادث اصطدام بين سيارتين قبالة سد أوركيس على الطريق الولائي رقم 3 الرابط بين عين فكرون و بوغرارة السعودي بولاية أم البواقي.

الضحية يبلغ من العمر 66 سنة وابنه 29 سنة تم نقلهما إلى مستشفى عين فكرون بواسطة إسعافات الحماية المدنية.

كما شهد الطريق الوطني رقم 10 الرابط بين مسكيانة بأم البواقي وبئر الذهب بولاية تبسة، حادث انقلاب دراجة نارية أودى بحياة شخص يبلغ من العمر 47 سنة.

فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا معمقا لتحديد أسباب وقوع الحادثين المروعين.