قتيلان وجريح في حادثي مرور بمعسكر

لقي شخصان حتفهما، وأصيب آخر بجروح في حادثي مرور، وقعا اليوم الاثنين ببلديتي عقاز وماوسة، بمعسكر.

وحسبما أوضحه المكلف بالإعلام، بمديرية الحماية المدنية للولاية، الملازم الأول الطاهر مهني، فإن الحادث الأول وقع بالطريق السيار شرق-غرب، ونجم عن اصطدام بين شاحنة ذات مقطورة وسيارة نفعية.

وقد أصيب سائق السيارة بجروح، و لقيت امرأة مرافقة له حتفها، متأثرة بجروح.

وتم تحويلها الضحيتين، إلى مصلحة حفظ الجثث، بالمؤسسة العمومية الاستشفائية، لمدينة سيق.

كما وقع الحادث الثاني قرب قرية الجواليل، ببلدية ماوسة، عندما دهست سيارة رجلا يبلغ من العمر 55 سنة أردته قتيلا.

و قد فتح عناصر الدرك الوطني، تحقيقين في ملابسات الحادثين.

وللاشارة سجلت مصالح الحماية المدنية بمعسكر، منذ بداية شهر رمضان المبارك، 39 حادث مرور، أدت إلى وفاة شخصين، وإصابة 44 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.