قتيلان وجريح في حادث مرور بالمسيلة

لقي شخصان مصرعهما، وجرح آخر في حادث مرور وقع مساء اليوم الإثنين، بالمسيلة، حسب بيان مصالح الحماية للولاية.

وقد وقع الحادث على الساعة الرابعة مساء وبالمكان المسمى غزال، وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 45.

أين تمثل الحادث في انحراف سيارة واصطدامها بلافتة اشهارية، خلّف وفاة شخصين أعمارهم 38 و 40 سنة.

كما لقي شاب آخر يبلغ من العمر 22سنة اصابات متعددة على مستوى أنحاء الجسم.

وقد تم نقل الضحيتان والجريح من طرف الى مستشفى المسيلة، من طرف الحماية، فيما فتحت المصالح الأمنية المختصة اقليميا تحقيقا في ملابسات الحادث.