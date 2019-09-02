قتيلان وجريح في حادث مرور بالمسيلة

أخبار الجزائر
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قتيلان وجريح في حادث مرور بالمسيلة
بقلم نويس عبد الجلال

هلك شخصان وجرح آخر، جرّاء حادث سير، وقع يوم الاثنين، على مستوى الطريق الوطني رقم 8 بعين الحجل في المسيلة.

وحسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية، فإنّ الحادث الذي نجم عن اصطدام بين سيارة وحافلة، قد خلّف قتيلان وجريحا.

وأضاف، بأنّ الضحيتين والجريح تم نقلهم إلى العيادة المتعددة التخصصات بعين الحجل.

مشيرا، إلى أنّه تم فتح تحقيق من طرف المصالح الأمنية المختصة إقليميا لتحديد أسباب وظروف الحادث.

تجدر الإشارة، إلى أنّ الحماية المدنية للولاية، في ظرف 96 ساعة تدخلت لأجل 12 حادثا مروريا.

مما أسفر عن هلاك شخصين وإصابة 22 آخرين بجروح، وفقا لنفس المصدر.


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