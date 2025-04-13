قتيلان وجريح في حادث مرور ببومرداس

لقي شخصان حتفهما في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 05، بلدية أولاد هداج بولاية بومرداس.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أن الحادث تمثل في انحراف وانقلاب سيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 05. بلدية أولاد هداج و دائرة بودواو.

حيث خلف الحادث وفاة شخصين 02 من جنس ذكر يبلغان من العمر 19 سنة. تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي وإصابة آخر بجروح خطيرة تم إسعافه ونقله إلى ذات المؤسسة الاستشفائية.

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