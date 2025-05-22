قتيلان وجريح في حادث مرور بقسنطينة

خلّف حادث مرور اليم وقع صباح اليوم على مستوى الطريق الوطني رقم 03 مدخل منطقة الضريح بالخروب. وفاة شخصين وجريح.

وتتراوح أعمار المتوفين بين (30 و 40 سنه )متوفين بعين المكان. بالغضافة إلى جريح اخر نقل على جناح السرعة الى المستشفى اثر اصطدام بين سيارتين احداهما سياحية و الاخرى نفعية وشاحنة ذات مقطورة.

اين تم نقل الضحيتين الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الخروب فيما فتحت مصالح الامن تحقيقا معمقا لمعرفة اسباب وقوع الحادث.

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