قتيلان و جريحان في حادث مرور ببرج بو عريريج

لقي شخصان حتفهما فيما أصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث مرور وقع ببلدية بن داود غرب برج بوعريريج.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فإنّ الحادث وقع بقرية لعراف إثر انحراف شاحنة على متنها أربعة أشخاص واصطدامها بمنزل.

الضحيتين المتوفيتين الأول في سن 60 من العمر لفظ أنفاسه بعين المكان.

فيما توفي الثاني 23 سنة بعيادة بلدية بن داود.

وقد تمّ نقلهما من قبل مصالح الحماية المدنية إلى عيادة البلدية ومن ثم تحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المنصورة.

وقد تمّ نقل سائق الشاحنة و المواكب له في العقد الثاني يعانيان من إصابات متعددة من طرف خواص إلى عيادة بن داود.

ومنه تحويلهما إلى مستشفى لخضر بوزيدي بعاصمة الولاية، فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لكشف ملابسات الحادث.