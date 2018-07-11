قتيلان و جريحان في حادث مرور بتبسة

أسفر حادث مرور وقع صباح اليوم، على مستوى الطريق الوطني رقم82 الرابط بين بلديتي عين الزرقاء والمريج حوالي 40 كلم شمال عاصمة الولاية تبسة

عن وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

الحادث الذي وقع عند مخرج بلدية عين الزرقاء ناجم عن اصطدام سيارة سياحية من نوع “لوغان” بشاحنة ذات مقطورة

كانت تسير في الإتجاه المعاكس.

و تدخلت عناصر الحماية المدنية التابعين للوحدة الرئيسية بالونزة وقاموا بتقديم الإسعافات الأولية للجريحين

وتم نقلهما الى الاستعجالات موازاة مع نقل جثتي الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث.

كما تدخلت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني وباشرت تحقيقاتها لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.