أسفر حادث مرور وقع بالطريق السيّار شرق – غرب على مقطع بلدية الأربعطاش غرب ولاية بومرداس عن وفاة شخصين اثنين و جرح ثلاثة أخرين إثر حاث مرور خطير .

إثر اصطدام سيّارتين نفعيتين فيما بينهما في حدود منتصف الليل و 25 دقيقة من ليلة أمس الأحد ،بالقرب من مركز الدفع بالطريق السيار شرق غرب.

على مستوى بلدية الأربعطاش اتجاه الجزائر العاصمة حيث تم نقل جثة المتوفيين إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الرويبة .

و قبل نحو 20 دقيقة من وقوع الحادث وقع حادث مرور أخر بنفس الموقع و في نفس الاتجاه إثر اصطدام سيارة نفعية بشاحنة خلّف 4 جرحى.

3 منهم في الثلاثين من العمر و طفل عمره 5 سنوات.

حيث تمّ نقل المصابين إلى المركز الصحي بمدينة خميس الخشنة لتلقّي الإسعافات الضرورية، حيث تواجدون في حالة صحية مستقرّة.