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أخبار الجزائر

قتيلان و 3 جرحى في حادث مرور بقسنطينة

بقلم عايدة.ع
قتيلان و 3 جرحى في حادث مرور بقسنطينة
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لقي شخصان حتفهما وأصيب 3 آخرون  في حادث مرور وقع على مستوى الطريق  الولائي رقم 133 اتجاه بلدية تاملوكة، ببلدية و دائرة عين عبيد بولاية قسنطينة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنيةن أنها دخلت على الساعة 01سا39د من أجل حادث اصطدام بين سيارتين. على مستوى الطريق  الولائي رقم 133 اتجاه بلدية تاملوكة، ببلدية و دائرة عين عبيد.

حيث خلف الحادث وفاة شخصين يبلغان من العمر 37 و 61 سنة،  و إصابة 03 آخرين (أعمارهم بين 33 و56 سنة). تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي، أما الوفيات تم تحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث .

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