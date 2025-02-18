قتيلان و 3 جرحى في حادث مرور بقسنطينة

لقي شخصان حتفهما وأصيب 3 آخرون في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الولائي رقم 133 اتجاه بلدية تاملوكة، ببلدية و دائرة عين عبيد بولاية قسنطينة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنيةن أنها دخلت على الساعة 01سا39د من أجل حادث اصطدام بين سيارتين. على مستوى الطريق الولائي رقم 133 اتجاه بلدية تاملوكة، ببلدية و دائرة عين عبيد.

حيث خلف الحادث وفاة شخصين يبلغان من العمر 37 و 61 سنة، و إصابة 03 آخرين (أعمارهم بين 33 و56 سنة). تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي، أما الوفيات تم تحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث .

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