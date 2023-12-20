قتيلان و 8 جرحى من وفد فريق مولودية البيض المتجه إلى تيزي وزو

أعلنت الصفحة الرسمية “طريقي” للإعلام المروري التابعة لمصالح الدرك الوطني، اليوم الأربعاء، عن وفاة شخصين رحمهما الله وجرحى 8 أشخاص.

كما كشفت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالسوقر عن تواجدها في عين المكان للقيام لالإجراءات اللازمة.

وأكدت الصفحة الرسمية خبر إنقلاب الحافلة بالطريق الولائي رقم 6 الرابط بين السوق روسي عبد الغني.

وقال الرائد سمير بوشحيط رئيس مكتب التنسيق المروري لقيادة الدرك الوطنيفي تصريح لـ “النهار” “إنحراف حافلة كانت تقل فريق مولودية البيض،كانت متجهة إلى تيزي وزو من اجل إجراء مقابلة في كرة القدم، الحادث وقع على مستوى الطريق الولائي رقم 6 الرابط بين بلدية السوقر وسي عبد الغني، و تمثل الحادث في انحراف الحافلة كانت على متنها لاعبي نادي مولودية البيض”.

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